В Англии считают, что украинец Зинченко может помешать «Арсеналу» выиграть АПЛ
- AFP
«Зинченко может стоить «Арсеналу» титула в АПЛ. Это большая проблема. Я не говорю, что он ужасный футболист. Но мне кажется, что он может стать проблемой для «канониров», — приводит слова Грея talkSPORT.
В нынешнем сезоне 27-летний украинец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 17 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).
После 18 туров АПЛ «канониры» набрали 40 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два балла.
Ранее бывший футболист сборной Англии Оуэн Харгривз назвал Зинченко единственным слабым местом «Арсенала».