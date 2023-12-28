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В Англии считают, что украинец Зинченко может помешать «Арсеналу» выиграть АПЛ

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Бывший игрок сборной Англии по футболу Майкл Грей подверг критике украинского футболиста лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
В Англии считают, что украинец Зинченко может помешать «Арсеналу» выиграть АПЛ
  • AFP

«Зинченко может стоить «Арсеналу» титула в АПЛ. Это большая проблема. Я не говорю, что он ужасный футболист. Но мне кажется, что он может стать проблемой для «канониров», — приводит слова Грея talkSPORT.

В нынешнем сезоне 27-летний украинец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 17 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

После 18 туров АПЛ «канониры» набрали 40 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два балла.

Ранее бывший футболист сборной Англии Оуэн Харгривз назвал Зинченко единственным слабым местом «Арсенала».

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