В Англии считают, что украинец Зинченко может помешать «Арсеналу» выиграть АПЛ

Бывший игрок сборной Англии по футболу Майкл Грей подверг критике украинского футболиста лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Зинченко может стоить «Арсеналу» титула в АПЛ. Это большая проблема. Я не говорю, что он ужасный футболист. Но мне кажется, что он может стать проблемой для «канониров», — приводит слова Грея talkSPORT.

В нынешнем сезоне 27-летний украинец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 17 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

После 18 туров АПЛ «канониры» набрали 40 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два балла.

Ранее бывший футболист сборной Англии Оуэн Харгривз назвал Зинченко единственным слабым местом «Арсенала».