Харгривз: Зинченко — единственное слабое место «Арсенала»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз высказал мнение касательно защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Для меня это единственная слабость. Слабая позиция — левый защитник. Остальная часть команды достаточно хороша, чтобы пойти и выиграть АПЛ», — сказал Харгривз в подкасте на YouTube-канале The Kelly and Wrighty Show.

В текущем сезоне украинский футболист провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Арсенал» не сумел обыграть ПСВ в матче Лиги чемпионов УЕФА.