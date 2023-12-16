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Харгривз: Зинченко — единственное слабое место «Арсенала»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз высказал мнение касательно защитника «Арсенала» Александра Зинченко.
Харгривз: Зинченко — единственное слабое место «Арсенала»
  • AP

«Для меня это единственная слабость. Слабая позиция — левый защитник. Остальная часть команды достаточно хороша, чтобы пойти и выиграть АПЛ», — сказал Харгривз в подкасте на YouTube-канале The Kelly and Wrighty Show.

В текущем сезоне украинский футболист провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Арсенал» не сумел обыграть ПСВ в матче Лиги чемпионов УЕФА.

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