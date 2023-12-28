Чернышенко: большое количество стран проявляет интерес к Играм дружбы
- РИА Новости
«Это очень мощное коммерческое мероприятие спортивное, где будет участвовать огромное количество стран. Они проявляют большой интерес, несмотря на попытки Международного олимпийского комитета уже в последнем рывке запретить их», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.
Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
В МОК сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.
Ранее глава World Athletics выступил против Игр дружбы в России.