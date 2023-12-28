Чернышенко: большое количество стран проявляет интерес к Играм дружбы

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что большое количество стран проявляет интерес к Играм дружбы.

«Это очень мощное коммерческое мероприятие спортивное, где будет участвовать огромное количество стран. Они проявляют большой интерес, несмотря на попытки Международного олимпийского комитета уже в последнем рывке запретить их», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее глава World Athletics выступил против Игр дружбы в России.