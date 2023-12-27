Гвардиола надеется на восстановление нападающего Холанда в январе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что надеется на восстановление нападающего Эрлинга Холанда в январе.

«Холанд всё ещё не с командой. Он чувствует себя лучше, но не провёл с нами ни одной тренировки. Надеюсь, в январе он сможет вернуться в состав», — приводит слова Гвардиолы журналист The Athletic Сэм Ли в соцсети.

Из-за повреждения норвежец пропустит игру 16-го тура чемпионата Англии с «Лутоном».

В нынешнем сезоне Холанд провёл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

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