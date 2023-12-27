Винер считает сериал «Слово пацана» поучительным для молодёжи

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ответила на вопрос, смотрела ли она сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я видела пока только отрывки, но поняла, что этот фильм хороший. Он про то, что преступник должен сидеть в тюрьме. Весь этот ужас перестроечного времени даёт возможность сказать молодёжи, как себя не нужно вести, потому что у такого поведения один конец — тюрьма», — цитирует Винер ТАСС.

«Слово пацана» — российский криминальный сериал о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым.

6 марта Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики.

Причиной разбирательства послужили публичные высказывания тренера после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Винер заявила, что сроки рассмотрения её апелляции в CAS неизвестны.