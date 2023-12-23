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Винер заявила, что сроки рассмотрения её апелляции в CAS неизвестны

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказалась о сроках рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) её апелляции на решение трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении.
Винер заявила, что сроки рассмотрения её апелляции в CAS неизвестны
  • РИА Новости

«Сроки рассмотрения апелляции в CAS неизвестны. Это последняя инстанция, где можно оспорить решение», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

6 марта Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики.

Причиной разбирательства послужили публичные высказывания тренера после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение трибунала отстранить её на два года.

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