CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение трибунала отстранить её на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение трибунала отстранить её на два года.

«Арбитраж находится на ранней стадии, и дата слушания ещё не назначена», — сообщили в пресс-службе CAS ТАСС.

6 марта Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики.

Причиной разбирательства послужили публичные высказывания тренера после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Винер заявила, что МОК будет бесконечно искать аргументы в пользу отстранения россиян.