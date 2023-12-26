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Чесноков назвал провокацией заявления украинки Цуренко о российских спортсменах

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков раскритиковал заявление украинской теннисистки Леси Цуренко, касающееся возможного участия российских спортсменов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Чесноков назвал провокацией заявления украинки Цуренко о российских спортсменах
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Эти заявления — самая настоящая провокация и ерунда. Вообще, любые заявления Цуренко нужно делить надвое. Она мне сказала, что пробует новую ракетку, а у неё так здорово всё получалось. После мне объяснили, что она навешала мне лапши на уши и что она постоянно кому-то врёт», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Цуренко заявила, что спортсмены из России и Белоруссии должны смотреть Олимпиаду по телевизору.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Томас Бах заявил, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады.

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