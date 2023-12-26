Украинка Цуренко: пусть россияне смотрят Олимпиаду по телевизору

Украинская теннисистка Леся Цуренко высказала мнение касательно допуска российских и белоруских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

«Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — цитирует Цуренко Sportowe Fakty.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Томас Бах заявил, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады.