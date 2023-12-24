Бах считает, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады
- РИА Новости
«Не выполнять все требования Украины — это не значит поддерживать боевые действия, тем более с самого начала мы на стороне украинских спортсменов.
Почему Украина должна наказывать своих же атлетов из-за военного конфликта и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?» — приводит слова Баха Die Zeit.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
В Министерстве молодёжи и спорта Украины позже заявили о возможном отказе от участия в турнире.
Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Журова уверена, что украинские спортсмены продолжат выступать против допуска россиян к Олимпиаде.