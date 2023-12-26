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В России ужесточат позицию по переходам фигуристов в другие сборные

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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил о том, что позиция по переходам фигуристов в другие сборные будет жёстче.
В России ужесточат позицию по переходам фигуристов в другие сборные
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis

«Если на первых порах после отстранения наших спортсменов от международных соревнований мы достаточно лояльно относились к подобным переходам, то сейчас позиция будет жёстче», — цитирует Антона Сихарулидзе РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что тех, кто реально покинул Россию, живёт и тренируется за рубежом, удерживать не стоит.

«ФФККР им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала. А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть», — добавил Сихарулидзе.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые выступают в танцах на льду, перешли в сборную Грузии. Дарио Чиризано хочет начать выступать за Чехию. Танцевальный дуэт Аннабель Морозова — Игорь Ерёменко намерены перейти в сборную Франции, а Софья Самоделкина — в команду Казахстана.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин дал понять, что не намерен получать гражданство Франции.

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