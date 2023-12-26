Головин заявил, что никогда не думал о получении французского паспорта

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал понять, что не намерен получать гражданство Франции.

«Была ли у меня идея получить французский паспорт? Нет, не было. Честно, даже не думал об этом, не собираюсь», — заявил футболист в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В сезоне-2023/24 россиянин в 15 играх в Лиге 1 забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее Головин рассказал о желании вернуться в Россию после завершения карьеры.