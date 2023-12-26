Головин: я точно хочу жить только в России, без вариантов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о желании вернуться в Россию после завершения карьеры.

«Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо не адаптировался здесь, всё равно мне нравится в своей стране. Думаю, по-любому это только Россия, без вариантов», — сказал игрок в интервью YouTube-каналу Nobel.

Напомним, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин считает Головина лучшим российским футболистом в 2023 году.