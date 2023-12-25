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Сёмин считает Головина лучшим российским футболистом в 2023 году

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшего российского игрока в 2023 году.
Сёмин считает Головина лучшим российским футболистом в 2023 году
  • РИА Новости

«Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит. Есть ещё Миранчук и Захарян, но всё равно сейчас с Головиным по уровню и близко никто не стоит», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее агент Головина сообщил, что футболист возвращается в Россию.

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