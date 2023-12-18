Агент Головина заявил, что футболист возвращается в Россию

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о планах своего клиента во время недельной паузы в Лиге 1.

«Саша собирается, как и всегда, в свой мини-отпуск слетать в Калтан. Повидаться с родными и друзьями. Сможет ли он сыграть с «Тулузой»? Нет никаких казусов. Саша готов выйти и помочь «Монако» в достижении положительного результата», — приводит слова Клюева Metaratings.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее тренер «Монако» заявил, что команде не хватило Головина в матче против «Лиона».