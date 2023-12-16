Тренер «Монако» заявил, что команде не хватило Головина в матче против «Лиона»
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«Нам явно не хватало Головина в атаке, хотя Магнес Аклиуше сыграл достаточно хорошо. Команда сыграла далеко не так плохо. Я не жалею о своём выборе, потому что единственное, чего нам не хватило для успеха, — это забитый мяч», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.
Игра на поле стадиона «Луи II» завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Фабио Гроссо.
Российский полузащитник команды с берега Лигурийского моря Головин не принял участия в игре.
«Монако» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Лион» (13) располагается на 16-й позиции.
Ранее Головин заявил, что его всё устраивает в «Монако».