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Тренер «Монако» заявил, что команде не хватило Головина в матче против «Лиона»

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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал пропуск матча с «Лионом» из-за дисквалификации российского полузащитника Александра Головина.
Тренер «Монако» заявил, что команде не хватило Головина в матче против «Лиона»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Нам явно не хватало Головина в атаке, хотя Магнес Аклиуше сыграл достаточно хорошо. Команда сыграла далеко не так плохо. Я не жалею о своём выборе, потому что единственное, чего нам не хватило для успеха, — это забитый мяч», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Игра на поле стадиона «Луи II» завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Фабио Гроссо.

Российский полузащитник команды с берега Лигурийского моря Головин не принял участия в игре.

«Монако» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Лион» (13) располагается на 16-й позиции.

Ранее Головин заявил, что его всё устраивает в «Монако».

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