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Головин заявил, что его всё устраивает в «Монако»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин призвал не верить слухам о его возможном уходе из французского клуба.

«Комментировать их сложно и было бы неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт Монако». Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Хавбек сборной России подчеркнул, что у команды с берега Лигурийского моря отличные болельщики.

«Мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы «Монако» одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице», — добавил Головин.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчей забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешел во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим футболистом России в 2023 году.

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