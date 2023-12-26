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Головин признался, что мотивация уже не та в играх за сборную России

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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о мотивации играть за сборную России без международных турниров.
Головин признался, что мотивация уже не та в играх за сборную России
  • РИА Новости

«Что бы ты ни делал, у тебя не будет такого же настроя, как на игру за очки или за квалификацию. Но лечу с радостью всегда домой, увидеться с друзьями, с пацанами из ЦСКА», — сказал игрок в интервью YouTube-каналу Nobel.

Он также добавил, что хочется выигрывать любую игру, даже если в соперниках Куба или Кения.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Головин рассказал о желании вернуться в Россию после завершения карьеры.

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