Головин признался, что мотивация уже не та в играх за сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о мотивации играть за сборную России без международных турниров.

«Что бы ты ни делал, у тебя не будет такого же настроя, как на игру за очки или за квалификацию. Но лечу с радостью всегда домой, увидеться с друзьями, с пацанами из ЦСКА», — сказал игрок в интервью YouTube-каналу Nobel.

Он также добавил, что хочется выигрывать любую игру, даже если в соперниках Куба или Кения.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Головин рассказал о желании вернуться в Россию после завершения карьеры.