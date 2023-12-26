Митрофанов: треть стран — членов УЕФА точно выступает за разбан российских юношей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации с пересмотром решения о допуске юных футболистов сборных России к международным соревнованиям.

«Мы считаем, что треть точно согласна играть с российскими командами U-17. Ещё треть, думаю, будет ориентироваться на позицию УЕФА в том числе», — цитирует Митрофанова газета «Известия».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее ФИФА пригрозила Бразилии отстранением национальных сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.