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AP: ФИФА пригрозила Бразилии отстранением

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ФИФА пригрозила Бразилии отстранением национальных сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.
AP: ФИФА пригрозила Бразилии отстранением
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По информации Associated Press, федерация предупредила, что накажет бразильские команды в случае вмешательства в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) в январе.

Напомним, что суд Рио-де-Жанейро отстранил главу конфедерации Эднальдо Родригеса от должности 7 декабря из-за нарушений на выборах в 2022 году.

Ранее сообщалось, что главе ФИФА понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита».

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