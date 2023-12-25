AP: ФИФА пригрозила Бразилии отстранением
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По информации Associated Press, федерация предупредила, что накажет бразильские команды в случае вмешательства в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) в январе.
Напомним, что суд Рио-де-Жанейро отстранил главу конфедерации Эднальдо Родригеса от должности 7 декабря из-за нарушений на выборах в 2022 году.
Ранее сообщалось, что главе ФИФА понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита».