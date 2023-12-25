AP: ФИФА пригрозила Бразилии отстранением

ФИФА пригрозила Бразилии отстранением национальных сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.

По информации Associated Press, федерация предупредила, что накажет бразильские команды в случае вмешательства в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) в январе.

Напомним, что суд Рио-де-Жанейро отстранил главу конфедерации Эднальдо Родригеса от должности 7 декабря из-за нарушений на выборах в 2022 году.

Ранее сообщалось, что главе ФИФА понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита».