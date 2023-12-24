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Лайшев: заняв третье место, Валиева показала, что находится в великолепной форме

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Президент «Самбо-70» и вице-президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Ренат Лайшев оценил выступление Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Лайшев: заняв третье место, Валиева показала, что находится в великолепной форме
  • РИА Новости

«Все очень рады за Камилу. Переживали, что нашу девочку так мучили все эти недружественные нам организации. Заняв третье место, она показала, что находится в великолепной форме. Достойно вошла в сборную России, где и положено ей занимать место», — цитирует Лайшева «Чемпионат». 

Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская ответила на вопрос, стоит ли ждать возвращения фигуристки Александры Трусовой к соревнованиям.

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