Лайшев: заняв третье место, Валиева показала, что находится в великолепной форме

Президент «Самбо-70» и вице-президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Ренат Лайшев оценил выступление Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Все очень рады за Камилу. Переживали, что нашу девочку так мучили все эти недружественные нам организации. Заняв третье место, она показала, что находится в великолепной форме. Достойно вошла в сборную России, где и положено ей занимать место», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская ответила на вопрос, стоит ли ждать возвращения фигуристки Александры Трусовой к соревнованиям.