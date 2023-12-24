В Госдуме считают, что Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024
- РИА Новости
«Украинские спортсмены будут участвовать на Олимпиаде в любом случае. Никакого бойкота не будет, потому что он чреват наказанием для всего НОК Украины. Я не сомневаюсь, что они будут там, а по поводу россиян у меня есть вопросы», — цитирует Свищёва «СЭ».
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
В Министерстве молодёжи и спорта Украины позже заявили о возможном отказе от участия в турнире.
Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Томас Бах заявил, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады.