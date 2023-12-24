В Госдуме считают, что Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об участии украинских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Украинские спортсмены будут участвовать на Олимпиаде в любом случае. Никакого бойкота не будет, потому что он чреват наказанием для всего НОК Украины. Я не сомневаюсь, что они будут там, а по поводу россиян у меня есть вопросы», — цитирует Свищёва «СЭ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

В Министерстве молодёжи и спорта Украины позже заявили о возможном отказе от участия в турнире.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Томас Бах заявил, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады.