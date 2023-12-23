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Мама Костомарова: главное, чтобы Рома жил и был в жизни нужен

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Мама российского фигуриста Романа Костомарова, олимпийского чемпиона в танцах на льду, Валентина поделилась воспоминаниями о периоде, когда её сын попал в реанимацию и долгое время был в коме.
Мама Костомарова: главное, чтобы Рома жил и был в жизни нужен
  • РИА Новости

«Сказала, что главное, чтобы он жил и был в жизни нужен. Звонил врач, мы с ним разговаривали около часа в машине около дома. Это было 3 февраля, а 6 февраля Роману удалили кисти. Это я хорошо помню», — заявила Валентина в эфире Первого канала.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что пожертвовал бы все деньги, чтобы снова быть здоровым.

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