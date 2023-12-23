Петросян: рада реабилитироваться после прошлого чемпионата России

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что рада реабилитироваться после прошлогоднего выступления на чемпионате России.

«Очень рада реабилитироваться и подняться с пятого места на первое, хотя я не совсем довольна своим прокатом. После прошлого чемпионата России праздничного настроения на Новый год у меня не было, оно ушло в минус. Надеюсь сейчас спокойно провести с семьёй Новый год», — сказала Петросян на пресс-конференции.

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России.