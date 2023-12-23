Metaratings: Рибалта заявил руководству «Спартака» о необходимости уволить Абаскаля
- Gettyimages.ru
Как сообщает Metaratings.ru, Рибалта на встрече с руководством «Спартака» высказался о необходимости увольнения главного тренера.
По информации источника, Амарал на встрече с руководителями клуба выразил мнение, что нужно посмотреть на ситуацию в команде и разобраться.
Томаш Амарал перешёл к красно-белым из «Бенфики» и приступит к работе 1 января 2024 года. Амарал также был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге» и скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».
Ранее генеральный директор ФК «Кайрат» Аскар Есимов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках Зимнего кубка РПЛ.