Metaratings: Рибалта заявил руководству «Спартака» о необходимости уволить Абаскаля

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта посоветовал руководству «Спартака» уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.

Как сообщает Metaratings.ru, Рибалта на встрече с руководством «Спартака» высказался о необходимости увольнения главного тренера.

По информации источника, Амарал на встрече с руководителями клуба выразил мнение, что нужно посмотреть на ситуацию в команде и разобраться.

Томаш Амарал перешёл к красно-белым из «Бенфики» и приступит к работе 1 января 2024 года. Амарал также был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге» и скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

Ранее генеральный директор ФК «Кайрат» Аскар Есимов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках Зимнего кубка РПЛ.