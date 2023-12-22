Гендиректор «Кайрата»: игра со «Спартаком» — особенная для нас

Генеральный директор ФК «Кайрат» Аскар Есимов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках Зимнего кубка РПЛ.

«Игра со «Спартаком» остаётся особенной для нас, так как это возможность сравнить свои силы с одним из лидеров российского футбола. Матчи с командами такого уровня являются вызовом для нас», — цитирует Есимова «Чемпионат».

«Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» сыграют на Зимнем кубке РПЛ. Соревнования пройдут в Абу-Даби с 2 по 14 февраля 2024 года.

«Спартак» является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подтвердит участие в Зимнем кубке РПЛ после утверждения участников.