Саркисян: ЦСКА заинтересован в защитнике «Бунёкдора» Улмасалиеве

Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику узбекского «Бунёдкора» Авазбеку Улмасалиеву.

Об этом сообщает Telegram-канал «Самвел Карленович Саркисян».

23-летний игрок является капитаном команды. В сезоне-2023/24 он принял участие в 28 матчах за «Бунёдкор» во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. По информации портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил дебют полузащитника Аббосбека Файзуллаева в составе ЦСКА.