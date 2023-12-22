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Газизов: ЦСКА удалось сделать из Файзуллаева бриллиант

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил дебют полузащитника Аббосбека Файзуллаева в составе ЦСКА.

«Алмазов ведь много. Лучший ещё надо найти, огранить, чтобы получился бриллиант. Тренерскому штабу ЦСКА это удалось сделать, молодцы. Но то, что Файзуллаев — талантливый игрок, ни для кого секретом не было», — цитирует Газизова «РБ Спорт». 

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек забил два мяча и отдал девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив».

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