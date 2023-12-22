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Врач «Динамо»: Захарян будет в строю к следующему матчу «Реал Сосьедад»

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Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о самочувствии российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Он сейчас адаптируется, всё у него будет хорошо, никаких мышечных травм дальше не будет. У него небольшое мышечное повреждение, через день‑два начнёт индивидуальные занятия. После Нового года к возобновлению чемпионата он будет в строю», — цитирует Родионова «Матч ТВ». 

Команда из Сан‑Себастьяна 2 января примет «Алавес» в 19‑м туре чемпионата Испании.

Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €15 млн. 

Ранее «Реал Сосьедад» отказался от участия в Суперлиге. 

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