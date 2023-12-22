«Реал Сосьедад» Захаряна отказался от участия в Суперлиге
«Уважение к национальным первенствам — актив, который «Реал Сосьедад» ни при каких обстоятельствах не может потерять. Мы не понимаем футбол как закрытую модель и выступаем за открытый футбол с прямым доступом из чемпионатов и от сезона к сезону», — говорится в заявлении на сайте испанского клуба.
21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.
Ранее «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин, отказался от участия в Суперлиге.