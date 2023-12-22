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«Реал Сосьедад» Захаряна отказался от участия в Суперлиге

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Испанский «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, выступил с заявлением после решения Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.

«Уважение к национальным первенствам — актив, который «Реал Сосьедад» ни при каких обстоятельствах не может потерять. Мы не понимаем футбол как закрытую модель и выступаем за открытый футбол с прямым доступом из чемпионатов и от сезона к сезону», — говорится в заявлении на сайте испанского клуба.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Ранее «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин, отказался от участия в Суперлиге.

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