Клуб Головина не поддержал проект Суперлиги
«Монако» хотело бы выразить свою полную приверженность принципу спортивных заслуг, которым руководствуются соревнования УЕФА и чемпионат Франции», — говорится в заявлении клуба.
За «Монако» выступает российский футболист Александр Головин.
21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.
Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании запретит клубам АПЛ участвовать в Суперлиге.