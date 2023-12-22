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Российские велогонщики не смогут выступить на Кубке наций из-за недопуска к ЧЕ

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Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что российские велогонщики не смогут выступить на Кубке наций в Гонконге из-за недопуска к чемпионату Европы в Нидерландах.

«Скорее всего, на следующей неделе всё должно проясниться. Если мы не выступим на чемпионате Европы в Нидерландах, то не сможем набрать очки и попасть на Кубок наций в Гонконге», — цитирует Ковпанца РИА Новости. 

22 декабря Европейский велосипедный союз (UEC) разослал российским велогонщикам письмо с решением об отказе в участии в чемпионате Европы на треке в Нидерландах, ссылаясь на заявление министра спорта страны, который, в свою очередь, ссылается на правительство.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Ранее президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что решение UEC отказать российским спортсменам в участии в чемпионате Европы на треке в нейтральном статусе противоречит позиции МОК и Международного союза велосипедистов (UCI).

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