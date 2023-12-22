Екимов: решение UEC противоречит позиции МОК и UCI

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что решение Европейского велосипедного союза (UEC) отказать российским спортсменам в участии в чемпионате Европы на треке в нейтральном статусе противоречит позиции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза велосипедистов (UCI).

«Гонщики дополнительно запрашивали информацию, на основании чего получили отказ. Все требования UCI были при этом соблюдены», — заявил Екимов «Матч ТВ».



22 декабря UEC разослал российским велогонщикам письмо с решением об отказе в участии в чемпионате Европы на треке в Нидерландах, ссылаясь на заявление министра спорта страны, который в свою очередь ссылается на правительство.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.