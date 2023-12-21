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Белявский назвал нереальными условия FIG для допуска россиян на Олимпиаду

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Чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
Белявский назвал нереальными условия FIG для допуска россиян на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Международная федерация гимнастики поставила нереальные условия. Самое первое — что мы все принадлежим к клубам ЦСКА, «Динамо». Конечно, когда нас только отстранили, были какие-то мысли. Прошло полтора года, я уже со спокойной душой готовлюсь к следующему году», — цитирует Белявского РИА Новости.

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. 

Ранее Анастасия Максимова заявила, что проводимые международные соревнования многое потеряли от недопуска российских спортсменов.

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