Анчелотти — о Суперлиге: положительный момент то, что монополии больше нет

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.

«Важное решение для футбола. Некоторые клубы в этом не убеждены, но я думаю, что это может быть положительным моментом для всех. То, что монополии больше нет», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании запретит клубам АПЛ участвовать в Суперлиге.