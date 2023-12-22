Анчелотти — о Суперлиге: положительный момент то, что монополии больше нет
«Важное решение для футбола. Некоторые клубы в этом не убеждены, но я думаю, что это может быть положительным моментом для всех. То, что монополии больше нет», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.
Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании запретит клубам АПЛ участвовать в Суперлиге.