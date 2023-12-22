Навка: не думаю, что Исинбаева будет работать против России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о переезде двукратной олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Елены Исинбаевой в Испанию и работе прославленной легкоатлетки в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию. Не думаю, что она будет работать против России», — цитирует Навку РИА Новости.

17 июля легкоатлетка заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. В сентябре 41-летняя россиянка сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России.