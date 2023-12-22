Навка: не думаю, что Исинбаева будет работать против России
«Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию. Не думаю, что она будет работать против России», — цитирует Навку РИА Новости.
17 июля легкоатлетка заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. В сентябре 41-летняя россиянка сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.
Ранее сообщалось, что благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России.