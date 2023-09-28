Источник: благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России

Благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой приостановил работу в России.

Как сообщает «Октагон», в последнее время фонд не производит никаких финансовых операций, хотя числится действующим в ЕГРЮЛ.

Отмечается, что ссылка официального сайта фонда переводит на страницу букмекерской конторы.

Фонд был открыт в 2013 году.

17 июля легкоатлетка заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. В сентябре 41-летняя россиянка сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

Ранее Елена Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании».