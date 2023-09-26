Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе критически высказалась об олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой.

«Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь. Надо как-то определиться. Пускай закроет рот и живёт в своей Испании. И радуется жизни там теперь», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что Исинбаева сохранила свою позицию в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

Легкоатлетка летом угодила в крупный скандал в России. Тогда вопрос о переименовании стадиона в Дагестане, названного в честь Исинбаевой, поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее Дмитрий Васильев призвал Исинбаеву озвучить позицию россиян в комиссии спортсменов МОК.