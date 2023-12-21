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Сёстры Аверины: ездили в нейтральном статусе на ЧМ и ОИ, и ещё раз так выступать не хочется

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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины отреагировали на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер по поводу поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париж.

«Мы знали позицию Ирины Александровны по гимну и флагу, никакой особой реакции не было, не удивились. Мы и так уже ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом, и ещё раз так выступать не очень-то и хочется. Поэтому полностью поддерживаем позицию Ирины Александровны», — цитирует Авериных Sport24.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны.

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