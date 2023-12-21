Захарян из-за травмы не сыграет в матче Примеры с «Кадисом»
Дело в том, что у 20-летнего хавбека сборной России обнаружили травму. Игрок отсутствовал на утренней тренировке 20 декабря из-за перегрузки подколенных мышц правой ноги, сообщает Mundo Deportivo.
«Реал Сосьедад» пробился в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы D. Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу.
В 1/8 финала турнира испанская команда сыграет с ПСЖ.
Ранее нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что ему интересно наблюдать за игрой Захаряна.