Захарян из-за травмы не сыграет в матче Примеры с «Кадисом»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не сможет помочь своей команде по медицинским показаниям в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу с «Кадисом».

Дело в том, что у 20-летнего хавбека сборной России обнаружили травму. Игрок отсутствовал на утренней тренировке 20 декабря из-за перегрузки подколенных мышц правой ноги, сообщает Mundo Deportivo.

«Реал Сосьедад» пробился в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы D. Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

В 1/8 финала турнира испанская команда сыграет с ПСЖ.

Ранее нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что ему интересно наблюдать за игрой Захаряна.