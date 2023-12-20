Мостовой — о решении РФС отказаться от перехода в Азию: аллилуйя

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой положительно оценил отказ Российского футбольного союза (РФС) от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Россия остаётся в УЕФА? Аллилуйя! Сделали то, о чём мы говорили ещё год назад. Правильное решение. Туда уйдёшь — потом назад не вернёшься. Мир — это Европа. Остались там, где и должны быть, — цитирует Мостового «Чемпионат».

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что 20 декабря на исполкоме было принято решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков заявил, что РФС может перейти в Азию в 2024 году.





