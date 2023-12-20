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Билялетдинов: РФС ждёт развязки ситуации с УЕФА

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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Билялетдинов: РФС ждёт развязки ситуации с УЕФА
  • РИА Новости

«Наверняка РФС подробно изучал все плюсы и минусы возможного перехода в Азию, но главный вопрос: ждали ли нас там? Если говорить об участии сборной России в отборе на чемпионат мира, то в какой-то момент полномочия АФК начнут уступать в силе ФИФА, и это тоже надо прорабатывать, чтобы избежать возможных препятствий», — сказал Билялетдинов RT.

По его мнению, Азия проигрывает Европе в соревновательном уровне футбольных турниров.

«Не хочу никого принизить, но, говоря о чисто футбольной стороне вопроса, играть на Евро гораздо престижнее, чем на Кубке Азии. Возможно, уровень некоторых лиг там стал выше из-за перебравшихся в летнее трансферное окно футболистов, но в целом он несопоставим с европейским. РФС решением не переходить в Азию выдерживает паузу и ждёт развязки ситуации с УЕФА», — добавил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова допустила, что РФС отказался переходить в Азию из-за опасений по возвращению в УЕФА.

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