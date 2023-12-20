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Плющев: Путин трепетно относится к спорту, а особенно к хоккею

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова президента России Владимира Путина про «дельцов от хоккея», которые тащат молодых игроков за границу.

«Считаю, президента неверно информировали: у нас нет массового оттока детей. Путин трепетно относится к спорту, а особенно к хоккею. Он мог сказать на эмоциях, а функционеры сразу стали придумывать, какие запреты ввести. Все условия для развития юниоров в стране созданы. Чаще за рубеж уезжают родители с детьми, которые не востребованы в российском хоккее. В 1990-е да, целыми составами покидали Омск, Усть-Каменогорск и другие города. Было страшное время. Иногда случается, что человеку не дают играть: он якобы не подходит по уровню. Так, Никита Кучеров не пригодился ЦСКА, а потом стал одним из лучших хоккеистов мира. Надо спросить его наставников в столичном клубе: почему он не понадобился, а их племянники подошли? Где теперь они и где Никита?» — заявил Плющев RT.

Полностью интервью с Плющевым читайте на сайте RT.

Ранее Плющев высказался о деле вратаря ХК ЦСКА Ивана Федотова.

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