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Плющев: в IIHF пытаются корчить из себя невинных девочек

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев высказался о деле вратаря ХК ЦСКА Ивана Федотова.

«Во-первых, Федотов был призван в армию в соответствии с законодательством РФ. Во-вторых, мы не знаем, что произошло в клубе. Остаётся фантазировать. Тем более его представители не пытались опротестовать произошедшее. А Федотов — большой молодец. Он принял случившееся как должное и отслужил», — заявил Плющев RT.

Он также ответил на вопрос: правильно ли было заявлять хоккеиста, несмотря на дисквалификацию со стороны IIHF?

«На мой взгляд, армейцы поступили верно. Международная федерация пытается корчить из себя невинных девочек, мол, всегда действуют согласно нормам регламентов. Мне очень интересно, какое решение там примут по Израилю, ведь национальные команды страны участвуют в соревнованиях под эгидой IIHF. Посмотрим, отстранят ли их, как Россию. ЦСКА пошёл на принцип», — добавил Плющев. 

Полностью интервью с Плющевым читайте на сайте RT.

Ранее Плющев высказался о правиле трёх секунд за воротами в Континентальной хоккейной лиге.

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