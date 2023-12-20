Плющев — о правиле трёх секунд за воротами: им никто не пользуется

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев высказался о правиле трёх секунд за воротами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Подобное придумывают люди, никогда не игравшие в хоккей. Они научились кататься на коньках, почитали регламент и подумали, что поймали бога за бороду. Это искусственное правило, которым никто не пользуется. Если атлеты стоят не за воротами, а в трёх метрах от лицевой, ничего не меняется. Говорят, теперь у игроков меньше времени подумать, но в нашем виде включать голову нужно постоянно», — заявил Плющев RT.

Полностью интервью с Плющевым читайте на сайте RT.

Ранее Плющев высказался об отъезде российских хоккеистов в зарубежные лиги.