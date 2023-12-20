Плющев считает, что хоккеистам не стоит запрещать уезжать в другие лиги

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев высказался об отъезде российских хоккеистов в зарубежные лиги.

«Запрещать ничего не надо. Всегда найдутся лазейки, чтобы обойти ограничения. Зачастую спортсмены просто отправляются жить вместе с семьёй в другие страны. Получается, родители уедут, а ребёнка вынудят остаться на Родине? Помимо прочего, многие везут детей из провинции в Москву или Санкт-Петербург. Ребята меняют привычный уклад, и многие теряются. Есть и другие нюансы. В США и Канаде никто не обещает золотые горы», — заявил Плющев RT.

По его словам, из Северной Америки чаще возвращаются в Россию.

«Надо учитывать и отношение к нам там. В целом считаю: кто хочет уехать, пусть делает это. Не стоит разводить панику из-за нескольких человек. Зачастую приходится менять дислокацию по субъективным причинам: что-то не нравится или не дают играть, как, например, в «Куньлуне» сейчас. Там работают специалисты из Прибалтики, которые просто не ставят отечественных атлетов в состав, зато выпускают своих смешных. По моей информации, главный тренер латыш Виктор Игнатьев не говорит в команде на русском языке, хотя имеет корни из нашей страны. Рано или поздно в руководстве клуба поймут, что надо делать ставку на других людей», — добавил Плющев.

Полностью интервью с Плющевым читайте на сайте RT.

Ранее Плющев отреагировал на возвращение олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука в «Спартак».