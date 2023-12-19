Губерниев призвал гимнастку Мельникову не завидовать зарплатам футболистов

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российской гимнастки Ангелины Мельниковой.

«Считать чужие деньги — последнее дело. Ангелина не права, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол. Надо стремиться не только заниматься спортом, но и развиваться с точки зрения раскрутки», — цитирует комментатора «Матч ТВ».

Мельникова призналась, что ей обидно из-за разницы в зарплатах с футболистами.

Напомним, что гимнастка является чемпионкой мира в многоборье и четырёхкратной чемпионкой Европы. На её счету также золото, серебро и две бронзы Олимпиады.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России.