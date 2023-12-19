RT в Telegram
Подпишись

Губерниев призвал гимнастку Мельникову не завидовать зарплатам футболистов

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российской гимнастки Ангелины Мельниковой.
Губерниев призвал гимнастку Мельникову не завидовать зарплатам футболистов
  • РИА Новости

«Считать чужие деньги — последнее дело. Ангелина не права, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол. Надо стремиться не только заниматься спортом, но и развиваться с точки зрения раскрутки», — цитирует комментатора «Матч ТВ».

Мельникова призналась, что ей обидно из-за разницы в зарплатах с футболистами.

Напомним, что гимнастка является чемпионкой мира в многоборье и четырёхкратной чемпионкой Европы. На её счету также золото, серебро и две бронзы Олимпиады.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить