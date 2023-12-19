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Гимнастка Мельникова призналась, что ей обидно из-за разницы в зарплатах с футболистами

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Олимпийская чемпионка в командном турнире по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова прокомментировала разницу в зарплатах между футболистами и другими спортсменами.
Гимнастка Мельникова призналась, что ей обидно из-за разницы в зарплатах с футболистами
  • РИА Новости

«Это обидно, да. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа три-четыре, а гимнасты, например, по семь-восемь. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта», — цитирует гимнастку Sport24.

Напомним, что Мельникова является чемпионкой мира в многоборье, а также четырёхкратной чемпионкой Европы. На её счету также золото, серебро и две бронзы Олимпиады.

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