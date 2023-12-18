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Терри считает «Реал» фаворитом в Лиге чемпионов

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Бывший защитник «Челси» Джон Терри высказал мнение, что «Реал» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

«На мой взгляд, безоговорочный фаворит турнира — мадридский «Реал». У меня мало сомнений на этот счёт. Я впечатлён тем, как играет эта команда. «Реал» никогда не сходит с пьедестала основных фаворитов Лиги чемпионов», — приводит слова Терри Marca.

В Лиге чемпионов команда с 15 очками заняла первое место в группе C. В 1/8 финала мадридская команда сыграет с «Лейпцигом».

Контракт Анчелотти и «Реала» истекает летом 2024 года. Как сообщают СМИ, затем он подпишет соглашение с Бразильской конфедерацией футбола и будет готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года.

Ранее Анчелотти заявил, что в его карьере ещё не было трёх «крестов» в течение нескольких месяцев.

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