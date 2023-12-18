Анчелотти заявил, что в его карьере ещё не было трёх «крестов» в течение нескольких месяцев

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме защитника Давида Алабы, полученной в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1).

«Жаль, что так вышло, мы очень огорчены — выбыл очередной игрок. В моей карьере никогда не было трёх «крестов» в течение нескольких месяцев», — цитирует Анчелотти Marca.

У игрока диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В скором времени ему предстоит операция.

Таким образом, Алаба стал третьим футболистом команды в сезоне, кому поставили подобный диагноз. До этого травму получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

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